بالفيديو.. ناشطة عراقية تبكي الرئيس السيسي في افتتاح منتدى شباب العالم

القاهرة(صدى):

ظهرت علامات الحزن علي فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، متأثراً بكلمة الناشطة العراقية لمياء حجي بشار، في منتدى شباب العالم الذي يُقام حاليًا في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وأوضحت لمياء، كيف تعرضت لانتهاكات وحشية من قبل تنظيم ” داعش ” الإرهابي قائلة: ” الله أنقذ حياتي من تنظيم داعش الإرهابي كي أكون صوتا لكل امرأة ضحية في العالم ” .

تأتي أعمال المنتدى برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور 3 آلاف شاب يمثلون مختلف دول العالم، إضافة إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوث الاتحاد الإفريقي، ويهدف إلى ايصال رسالة سلام للعالم باستقرار مصر، ومساهمة الشباب في بناء وحفظ الأمن والسلام في مناطق الصراع.