الإهمال الطبي عرض مستمر.. جهاز الشفط يشوه مولودة ويصيبها بالعمى

راشد آل شريه(صدى):

أفسد الإهمال الطبي فرحة أبوين بمولودتهما بعدما أصيبت بالإعاقة والتشويه، جراء الاستخدام الخاطئ لجهاز الشفط.

وروى والد الطفلة عبدالله قاسم الجعيدي تفاصيل الحادث قائلا: ” إن طبيب النساء والولادة في مستشفى شرورة العام أثناء توليد زوجته استخدم جهاز الشفط خمس مرات متتالية دون أن يأخذ موافقته مما تسبب للطفلة بالعمى وتكسير الجمجمة مع عدم قدرتها على السمع، كما نتج عن ذلك تشنجات وارتخاء في الأعصاب وعدم القدرة على الحركة أو الانتباه ” .

وأضاف الجعيدي، أنه تم تحويله إلى مستشفيات نجران ولَم يجد العلاج المناسب لها وتم تحويله إلى مستشفى الملك خالد لإجراء عملية في العيون ولأن الطاقم العلاجي متوفر في مدينة الملك فهد الطبية تم رفض الحالة في برنامج إحالتي بسبب أنه دون هوية ويحمل تصريح تجول ولديه رقم معاملة في الأحوال المدنية.

وطالب الجعيدي بأن يصل صوته لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ليوجه برعاية ابنته.