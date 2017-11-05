” الحج وسياحة العاصمة المقدسة ” تناقشان إستراتيجية تفعيل مسارات مواقع التاريخ الإسلامي

حسين العلي(صدى):

استضافت صباح أمس وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة بمقر الوزارة في مكة المكرمة، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة إستراتيجية تفعيل مسارات مواقع التاريخ الإسلامي، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة، وضم الاجتماع كلا من فريق عمل وزارة الحج بقيادة الوكيل المساعد لشئون العمرة ‏المهندس عبد العزيز دمنهوري، وفريق عمل هيئة سياحة العاصمة المقدسة وفريق عمل شركة سجل وعدد من منظمي الرحلات السياحية المرخصين من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

واستهل الاجتماع بعرض مرئي مقدم من سياحة العاصمة المقدسة عن مسارات مواقع التاريخ الإسلامي التجريبية التي اعتمدتها الهيئة وأهم الأطر التنظيمية والأمنية لتنفيذ الرحلات السياحية عبر مسارات مواقع التاريخ الإسلامي في مكة المكرمة.

واتفق المجتمعون على المحاور الرئيسية لتنفيذ إستراتيجية التفعيل بما يضمن آمن وسلامة المعتمرين وتوفير حافلة النقل المجهزة والآمنة المريحة وتواجد المرشد السياحي المرخص وفق لوائح ” تنظيم الرحلات والإرشاد السياحي ” المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة ‏العامة للسياحة والتراث الوطني، وتطبيق أجود المعايير السياحية المحلية والدولية بما يخدم الجهود المبذولة للإرتقاء بخدمة المعتمرين والحجاج ويؤسس لصناعة سياحة وطنية تليق بقدسية العاصمة المقدسة ومكانتها الدينية والإسلامية العظيمة ومكافحة الرحلات السياحية العشوائية التي تؤثر سلبا على المعتمرين والخدمات الجليلة التي توفرها حكومة المملكة لهم أثناء رحلتي الحج والعمرة إلى مكة المكرمة.

وأكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة الدكتور فيصل الشريف، أنه ووفق توصيات مجلس ‏التنمية السياحية بالعاصمة المقدسة والمقر من قبل صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل يتم تبني سياسات للتنمية السياحية بما يضمن ‏تطوير مواقع التاريخ الإسلامي، ومن خلال متابعة مستمرة رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان، يتم العمل على تأهيل مواقع التاريخ الإسلامي من ‏خلال برامج الهيئة الرئيسية ممثلة في ” برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة ” و ” برنامج السعودية وجهة المسلمين ” وذلك بتصميم مسارات وإنشاء مراكز زوار ويتكلل ذلك بالتنسيق مع الشركاء الرئيسيين للهيئة وزارة الحج والعمرة ‏وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة على وجه الخصوص.

وأعلن الدكتور الشريف، عن مساعي الهيئة الجادة في تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الرحلات السياحية والتنقل عبر مواقع التاريخ الإسلامي وتعزيز الجاهزية لاحتواء تدفق المعتمرين طوال موسم العمرة بالتعاون مع شركاء الهيئة في القطاع الخاص كمنظمي الرحلات المرخصين من الهيئة وشركات العمرة المرخصين من وزارة الحج.