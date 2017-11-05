بالفيديو.. طريقة عمل منصات ” الباتريوت ” في التصدي لهجمات العدو

نايف السالم(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مصور من داخل منصات صواريخ الباتريوت التابعة لقوات الدفاع الجوي السعودي، يوضح طريقة عملهم.

وأظهر مقطع الفيديو كيفية رصد رادارات الدفاع الجوي للصواريخ أو أي أجسام غريبة، وتدميرها قبل أن تصل إلى أماكن مأهولة.

وكانت قوات الدفاع الجوي الملكي، قد اعترضت مساء أمس السبت، صاروخًا باليستيًّا، أطلقته المليشيات الحوثية في اتجاه العاصمة الرياض.