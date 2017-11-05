بالفيديو.. طريقة عمل منصات ” الباتريوت ” في التصدي لهجمات العدو
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مصور من داخل منصات صواريخ الباتريوت التابعة لقوات الدفاع الجوي السعودي، يوضح طريقة عملهم.
وأظهر مقطع الفيديو كيفية رصد رادارات الدفاع الجوي للصواريخ أو أي أجسام غريبة، وتدميرها قبل أن تصل إلى أماكن مأهولة.
وكانت قوات الدفاع الجوي الملكي، قد اعترضت مساء أمس السبت، صاروخًا باليستيًّا، أطلقته المليشيات الحوثية في اتجاه العاصمة الرياض.
#شكرا_رجال_الدفاع_الجوي .#واس pic.twitter.com/fdQ6xcNNMx
— واس (@spagov) November 5, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37317 ] نشر منذ 3 ساعات
خير ان شاء الله ,,
هدهد[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 3 ساعات
الله ستر الصاروخ وصل لقلب المملكة