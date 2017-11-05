بالصور.. بريق إيفانكا ترامب ينتهي في اليابان
تسببت الإجراءات الأمنية المشددة، في قلة أعداد المستمعين لكلمة إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، في مؤتمر الجمعية العالمية السنوية للمرأة في طوكيو، ما أثار جدلا حول فقدان ابنة ترامب رونقها والمكانة التي تميزت بها مؤخرا في العالم.
واستهلت إيفانكا كلمتها بالحديث عن ظاهرة التحرش بالنساء، قائلة إنه ” ينبغي عدم السماح بالتحرش بتاتا ” ، كما تطرقت إلى مسألة النساء اللواتي يعملن خارج المنزل وداخله.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37317 ] نشر منذ 3 ساعات
شمس اليابان المشرقه ، اخفت بريقها ,,
هدهد[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 3 ساعات
موضوع عادي جداً لايستحق التوقف
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11251 ] نشر منذ 2 ساعتين
لو عندي وقت كان حضرت مؤتمر المرأءه في طوكيو 😍
بلاد الشمس المشرقه 😘😘
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابو خالد عاش في اليابان يقول ياحليليلهم حليلاه
ماغير عندهم عيب واحد يقول من تسع في الليل كلهم نيم
وأكلهم كله رز حاطينه بالثلاجة وحاشينه ربيان وسمك
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21340 ] نشر منذ 2 ساعتين
موم مهم
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15255 ] نشر منذ 1 ساعة
😆