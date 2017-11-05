بالصور.. بريق إيفانكا ترامب ينتهي في اليابان

طوكيو(صدى):

تسببت الإجراءات الأمنية المشددة، في قلة أعداد المستمعين لكلمة إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، في مؤتمر الجمعية العالمية السنوية للمرأة في طوكيو، ما أثار جدلا حول فقدان ابنة ترامب رونقها والمكانة التي تميزت بها مؤخرا في العالم.

واستهلت إيفانكا كلمتها بالحديث عن ظاهرة التحرش بالنساء، قائلة إنه ” ينبغي عدم السماح بالتحرش بتاتا ” ، كما تطرقت إلى مسألة النساء اللواتي يعملن خارج المنزل وداخله.