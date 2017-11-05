14 حالة إغماء بين طالبات جامعة بيشة لعبث زميلاتهن في أجهزة الإنذار

محمد بن طحيطح(صدى):

أصيب 14 طالبة بكلية العلوم والآداب للبنات فرع جامعة بيشة بمحافظة تثليث، اليوم الأحد، بحالة إغماء، استدعت الدفاع المدني والهلال الأحمر، بسبب العبث في أجهزة إنذار الحريق، من قبل بعض الطالبات.

وأوضح الناطق الإعلامي للجامعة، الدكتور محمد آل عجيم، أنه تم التواصل مع الدفاع المدني والهلال الأحمر، وتم نقل الطالبات اللاتي أغمي عليهن إلى مستشفى تثليث العام، وهن بصحة جيدة، وخرج عدد منهن، مشيرا إلى أن فريق الأمن والسلامة بالجامعة قام بالتعاون مع فرق الدفاع المدني بإصلاح أجهزة الإنذار في الكلية حتى لا تتكرر الواقعة مستقبلا.