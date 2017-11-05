داعية إسلامي: المواقع الإلحادية أخطر على الشباب من ” الإباحية “

عادل الحربي(صدى):

أكد الداعية الإسلامي، عزيز العنزي، أنَ بعض الأشخاص يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في المحرمات، مشيرا إلي أن الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي يكمن فيما يتعلق بالقضايا الأخلاقية، وهو أمر خطير، وما هو أخطر منه المسائل العقائدية ” .

وأضاف أن بعض الآباء ينتفض عندما يعرف أن أحد أبنائه دخل على موقع إباحي، ولكن لا ينتفض أن ابنه دخل على موقع إلحادي، مؤكدا أنها مسألة خطيرة، جاء ذلك خلال استضافة الشيخ العنزي ضمن فعاليات الصالون الثقافي لجناح المملكة بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، بحضور الملحق الثقافي مساعد الجراح، وعدد من المثقفين والأدباء والزوار، في محاضرة بعنوان ” وسائل التواصل ودورها في البناء والهدم ” ، أدارها مدير الشؤون الثقافية والمشرف على أنشطة جناح المملكة الدكتور محمد المسعودي.