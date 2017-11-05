بدء التحقيق في حادثة تدافع طالبات كلية تثليث

محمد بن طحيطح (صدى):

بدأ التحقيق مع المتسببات في إثارة الذعر ظهر اليوم الأحد بين منسوبات كلية العلوم والآداب بتثليث، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهن، وجاء ذلك بناءًا علي توجيه مدير جامعة بيشة الأستاذ الدكتور أحمد بن حماد نقادي.

وقال عميد الكلية الدكتور فالح بن ظافر القحطاني، إن الحادثة التي نتج عنها إصابات لعدد من الطالبات نتيجة تدافعهن بعد سماعهن أجهزة الإنذار حظيت بمتابعة واهتمام مدير الجامعة الذي اطمأن على المصابات وتأكد من سلامتهن ومغادرة المصابات المستشفى، مشددا على أن سلامة وأمن الطالبات ومنسوبات الكلية أمر حتمي لا يقبل العبث.

وتعود الأحداث إلي قيام إحدى طالبات الكلية بالعبث بجهاز الإنذار بالمعامل نتج عنه انطلاق صوت الإنذار مما أشاع حالة من الذعر بين الطالبات وتسبب في حدوث تدافع.

وتم نقل الطالبات اللاتي تعرضن للإغماء إلى مستشفى تثليث العام وخرجن جميعا سالمات بحمد الله.