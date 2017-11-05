تعليم تبوك يعتمد صرف 14 مليون ريال إعانات ومكافآت للطلاب
اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العمري، صرف 14 مليونا و95 ألفا و 876 ريالاً، إعانات الطلاب والطالبات بمختلف المراحل التعليمية والمدارس النائية وتحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين.
كما تشمل أيضا رواتب الليلي ومكافآت الفصل الصيفي ونهاية الخدمة وإجازات المعلمين ومكافآت المستخدمين والعمال.
صداوي[ عدد التعليقات: 1359 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههه
M-512[ عدد التعليقات: 487 ] نشر منذ 40 دقيقة
الله يجزاكم كل الخير اللهم امين اهم شئ ألي يقرأون القرآن الكريم وكل الطلبة نعم يستاهلون.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21340 ] نشر منذ 32 دقيقة
بالتوفيق
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6275 ] نشر منذ 31 دقيقة
قـــــــــــواهـــم الله .💐.