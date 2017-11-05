وزير الصحة يشكر ولي العهد بعد نجاح عملية فصل ” السيامي السوداني “

عادل الحربي(صدى):

قدم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، الشكر لولي العهد على نجاح ‏‫ عملية فصل التوأمين السودانيين.

وقال: ” ‏أتقدم بالشكر لسمو ولي العهد على توجيهه بعمل العملية، وأهنئ د. عبدالله الربيعة على نجاح العملية ” .

وكان الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم السيامية، نجح اليوم بفصل التوأم السيامي السوداني ” جود وجنا ” في عملية استمرت قرابة 9 ساعات وعلى ست مراحل وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض.

وجاءت العملية إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – حيث أجرى الفريق الطبي والجراحي عملية الفصل برئاسة معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وبمشاركة عشرين استشاريًا ومختصًا من أقسام التخدير و جراحة الأطفال و جراحة التجميل والتمريض.

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