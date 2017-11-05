مركز دلني يكرم 500 مستفيدة ومستفيد من برنامج العودة إلى أساسيات الأعمال

سعيد العجل(صدى):

كرم مركز دلني للأعمال أحد مبادرات بنك التنمية الاجتماعية نحو 500 مستفيد ومستفيدة من خريجي برنامج العودة إلى أساسيات الأعمال في احتفال اقيم بمقر المركز بالرياض بحضور مساعد مدير بنك التنمية المهندس سعيد الزهراني.

وقال مدير التسويق بمركز دلني للأعمال الأستاذ خالد كرم إن برنامج العودة إلى أساسيات الأعمال يستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف إعادة اكتشافها وتطويرها لإعادة تقديمها للسوق بشكل أفضل من خلال بناء نموذج العمل التجاري الذي يتكون من شخصية العميل والعلاقة مع العميل وقنوات التواصل والقيم المقترحة أو المضافة وإجمالي التكاليف والأنشطة الرئيسية والشراكات والموارد يتم التعرف عليها من خلال مدرب يقدم مادة علمية جاءت بالشراكة مع جامعة إحدى الجامعات الألمانية.

وأشار الأستاذ خالد كرم أن هذا البرنامج يحول مسار المنشأة إذا كانت متعثرة إلى مستقرة حتى وإن كانت شركة ناجحة يساعدها البرنامج لتحقيق المزيد من الأرباح وينعكس على ادائها واستمرارها، مضيفاً أن البرنامج يسعى لخلق فرص وظيفية بنسبة 20% لأن المنشآت الصغيرة ولادة وظائف، مع استمرارية المنشآت بنسبة 95% وزيادة الإيرادات والأرباح بنسبة تصل من 12 – 15% وذلك وفق دراسات علمية

وعلى مستوى الأفراد فإن البرنامج يعمل على إعادة تصحيح مسار المنشأة واكتشاف فرص أفضل قد تكون في توسع النشاطات أو بدء نشاطات أخرى أول التحول إلى نشاط آخر مختلف، ويضمن البرنامج للمشاريع المتعثرة العودة إلى الطريق والتحسن إلى الأفضل والربح الأمثل.

الجدير بالذكر أن برنامج العودة إلى أساسيات الأعمال هو برنامج متخصص لدعم المنشآت الصغيرة تم تصميمة بما يتناسب مع طبيعة العمل بالمملكة من أجل تحديد التحديات والمعوقات التي تواجه المنشأة، وتحديد فرص التحسين، ومساعدة صاحب المشروع على اكتشاف وضع مشروعه الحقيقي مقارنة بالمنافسين ومساعدته في إعادة توجيه المسار الصحيح للمنشأة.

ويتكون البرنامج من 30 ساعة تدريبية و30 ساعة استشارية متخصصة لكل منشأة تتخللها زيارات ميدانية من أجل الخروج بنموذج العمل التجاري للمنشأة بالإضافة إلى وضع هدف يمكن تحقيقه وقائمة من التوصيات لتحقيق هذا الهدف ويتم متابعتها مع أحد المرشدين التابعين للمركز.