بالفيديو.. مشاركة وفد المملكة في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

نايف السالم(صدى):

وصل اليوم الأحد، وفد المملكة الذي أرسله خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله -، إلى مدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء المصرية؛ للمشاركة بفعاليات منتدى شباب العالم.

وأعرب عدد من شباب المملكة المشاركين في منتدى شباب العالم عبر عدسة ” صدى ” ، عن بالغ سعادتهم، مؤكدين علي أهمية المشاركة في المنتدي وتبادل الأفكار مع شباب العالم.

يذكر أن أعمال المنتدى تنطلق رسميا مساء اليوم، برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور 3 آلاف شاب يمثلون مختلف دول العالم، إضافة إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوث الاتحاد الإفريقي، ويهدف إلى ايصال رسالة سلام للعالم باستقرار مصر، ومساهمة الشباب في بناء وحفظ الأمن والسلام في مناطق الصراع.