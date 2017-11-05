النائب العام: مناصب الموقوفين في قضايا الفساد لن تؤثر على تطبيق العدالة

نايف السالم(صدى):

شددت النيابة العامة، في بيان لها، اليوم الأحد، على أن المشتبه بهم الموقوفين في قضايا الفساد، لن يتلقوا معاملة خاصة عن غيرهم، بسبب مناصبهم السابقة.

وقال النائب العام الشيخ سعود المعجب، إن المشتبه بهم لهم نفس الحقوق والمعاملة كأي مواطن سعودي، مشيرا إلى أن مناصبهم أو مواقعهم لن تؤثر على تطبيق العدالة.

وأضاف أن اللجنة التي صدر أمر ملكي بتشكيلها، بدأت عملها بعدد من التحقيقات في إطار سعي النظام القضائي إلى مكافحة الإرهاب.

يُذكر أن لجنة مكافحة الفساد التي صدر أمر ملكي أمس بتشكيلها، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعادت فتح ملف سيول جدة، كما تحقق في قضية وباء ” كورونا ” وعدد من الملفات.