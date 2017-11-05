ميلانيا ترامب تتفقد زراعة اللآلئ اليابانية

واشنطن(صدى):

تفقدت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي ، اليوم الأحد، فن زراعة اللؤلؤ الياباني في حي غينزو الراقي في طوكيو خلال اليوم الأول من جولة يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في آسيا.

وحلت ميلانيا ترامب ضيفة على أكي آبي زوجة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في المتجر الشهير لدار ” ميكيموتو ” لصناعة اللؤلؤ في إطار برنامجها للزيارات الثقافية.

وقالت ميلانيا ترامب عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” زيارة رائعة مع السيدة آبي اليوم! أحببت كثيرا الحديث الذي دار بيننا خلال تناول الشاي واستعراض تاريخ اللآلئ ” .