شروط ترشح يوسف السركال لرئاسة الاتحاد الآسيوي

نايف السالم(صدى):

أكد يوسف السركال رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم السابق، أنه لن يحسم قرار ترشحه لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال الدورة المقبلة، قبل أن يعقد أكثر من جلسة مع تركي آل شيخ رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة في المملكة، للاطلاع على رؤيته وأهدافه المستقبلية.

وأضاف أنه لن يتردد في قبول أي مشروع مستقبلي يربط المملكة والإمارات، وخاصة بعدما تم إقصاء منتخب الإمارات للناشئين من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات آسيا بشكل غير منصف.

وسيعقد يوسف السركال جلسة مع تركي آل الشيخ، على هامش مباراة الهلال وأوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2017.