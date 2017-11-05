وفاة مشجع مغربي بأزمة قلبية بعد فوز الوداد علي الأهلي

ماجد محمد(صدى):

توفى أحد مشجعى نادى الوداد البيضاوى المغربى صباح اليوم، فى غرفة ” العناية المركزة ” بأحد مستشفيات مدينة ” الدار البيضاء ” متأثراً بأزمة قلبية تعرض لها خلال احتفاله بهدف ناديه الوحيد فى شباك الاهلى بالمباراة التى جمعتهما مساء أمس بملعب ” محمد الخامس ” .

وقال شاهد عيان، إن مشجع الودادى سقط مغشياً عليه عقب نجاح وليد الكرتى فى تسجيل هدف فريقة فى شباك الأهلى ليتم نقله إلى أحد مستشفيات مدينة ” الدار البيضاء ” فى ظل إمتلاء مدرجات الملعب بجماهير الوداد.

وأضاف، أن المشجع صاحب الـ 23 عاماً لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم، وسط حالة من الصدمة سيطرت على أهله وأصدقائه.