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وفاة مشجع مغربي بأزمة قلبية بعد فوز الوداد علي الأهلي

وفاة مشجع مغربي بأزمة قلبية بعد فوز الوداد علي الأهلي
ماجد محمد(صدى):

توفى أحد مشجعى نادى الوداد البيضاوى المغربى صباح اليوم، فى غرفة ” العناية المركزة ” بأحد مستشفيات مدينة ” الدار البيضاء ” متأثراً بأزمة قلبية تعرض لها خلال احتفاله بهدف ناديه الوحيد فى شباك الاهلى بالمباراة التى جمعتهما مساء أمس بملعب ” محمد الخامس ” .

وقال شاهد عيان، إن مشجع الودادى سقط مغشياً عليه عقب نجاح وليد الكرتى فى تسجيل هدف فريقة فى شباك الأهلى ليتم نقله إلى أحد مستشفيات مدينة ” الدار البيضاء ” فى ظل إمتلاء مدرجات الملعب بجماهير الوداد.

وأضاف، أن المشجع صاحب الـ 23 عاماً لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم، وسط حالة من الصدمة سيطرت على أهله وأصدقائه.


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