صور نادرة لأسطول سيارات دونالد ترامب

واشنطن(صدى):

نشرت الخدمة السرية للولايات المتحدة على حسابها في موقع التواصل تويتر تغريدة قالت فيها ” لا يمكننا أن نترك الوحش وراءنا! ” وأضافت صورتين يظهران موكب الرئيس داخل طائرة النقل C-17 جلوبيماستر.

يأتى ذلك بالتزامن مع جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي بدأت اليوم الأحد إلى الصين واليابان، ومن المقرر أن تستمر 12 يوما.

جدير بالذكر أن ” الوحش ” هي ليموزين كاديلاك تستخدم لنقل الرئيس من مكان إلى آخر، وهي تعمل خارج أسطول الخدمة السرية، وهذه السيارة مدججة بالسلاح ضد القذائف والعبوات الناسفة والأسلحة الكيماوية، وهي مزودة بوسائل الاتصالات المتقدمة والمعدات الطبية الطارئة.