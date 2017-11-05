أسعار الإبل ” المزايين ” تسجل ارتفاعاً

أماني الغامدي(صدى):

سجلت أسعار الإبل ارتفاعاً ملحوظاً مع قرب انطلاق فعاليات مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لهذا العام، حيث شهدت أسواق الإبل خلال الشهر الحالي بيع عدد من الإبل في جميع الفئات التي تشهد أسعارها زيادة مستمرة في ظل حرص كثير من ملاك الإبل على اقتنائها للمشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي حقق نجاحات واسعة وأصبح مقصداً لكثير من ملاك الإبل في المملكة والخليج ويشهد تغطية إعلامية واسعة من وسائل الإعلام العربي والعالمي وتوافد الآلاف من المتابعين والمحبين لهذا الموروث الأصيل من داخل المملكة وخارجها, حيث ساهم في حفظ السلالات الطيبة من الإبل والعناية بها واستفاد منه الكثير من العاملين في أسواق المهرجان عبر البيع والشراء وتأثيره في تزايد الحركة الاقتصادية التي تشهدها أسواقه خلال فعاليات المهرجان.

من جهتهم عبر عدد من ملاك الإبل عن تقديرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على ما يوليه من رعاية واهتمام لهذا الموروث الوطني الذي يحمل اسم الملك عبد العزيز وله مكانة عالية في نفوس أبناء هذا الوطن وخاصة المشاركين من أهل الإبل.

كما عبروا عن شكرهم لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الإبل –حفظه الله – على ما يبذله سموه من جهد وتوجيه في سبيل إنجاح المهرجان.