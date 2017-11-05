رفع الإيقاف عن شركة ملاذ للتأمين التعاوني

حمود العنزي(صدى):

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم الأحد، السماح لشركة ملاذ للتأمين التعاوني بقبول مكتتبين جُدد في تأمين المركبات الإلزامي، اعتباراً من يوم غد الاثنين 17 / 02 / 1439هـ.

ويأتي القرار عقب معالجة الشركة ملاحظات المؤسسة القائمة عند الإيقاف، مؤكدة التزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية وعدم الإخلال بالتسعير.

ودعت المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائمًا ومراجعة الشركة في ذلك، كما تأمل المؤسسة في عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.