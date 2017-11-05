عرض لامبورجيني أفينتادور 50th Anniversario النادرة للبيع بسعر خاص

واشنطن(صدى):

متعوا أعينكم بهذه النسخة موديل 2014 من لامبورجيني أفينتادور LP720-4 50th Anniversario وهي سيارة نادرة للغاية تجعل أفينتادور SV تبدو سيارة كثيفة الانتاج وقد قدمت هذه السيارة في عام 2013 كجزء من احتفال الشركة بالذكري الخمسين وصنعت 100 نسخة من السيارة ذات السقف الصلب و100 نسخة مكشوفة وبالمقارنة مع أفينتادور SV فهناك 1100 نسخة منهم .

وتعرض هذه السيارة للبيع حالياً في دالاس بأمريكا ولم تقطع سوى مسافة 460 ميل فقط وتتوفر بخيارات عديدة تشمل نظام ملاحة وكاميرا خلفية وباقة ألياف كربون داخلية ومكابح صفراء, كما طليت بلون Giallo Maggio مع عجلات سوداء مع مدخلات Giallo Quercus في المقصورة وفرش جلدي أسود.

وطلب المعرض الذي عرضت فيه للبيع 439.999 دولار وهو سعر أقل من أفينتادور S موديل 2018 التي يبيعها نفس التاجر.