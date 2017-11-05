بالفيديو.. إعلامية مشهورة تشتري طفلة من الإنترنت
أثارت الإعلامية المصرية بسمة وهبة ، خلال تقديم برنامجها ” هنا القاهرة ” ، المذاع على قناة ” القاهرة والناس ” ، جدلاً واسعاً مؤخراً بعد ظهورها على الهواء وهي تحمل رضيعة اشترتها من موقع لبيع الأطفال على الإنترنت.
وأشارت، إلى أنها حصلت على الطفلة من موقع يبيعهم على الانترنت، مؤكدة أن وجود هذه المواقع أصبح حقيقة وليس مجرد حكايات أو خيال.
وتابعت أن هذه المواقع تعد تهديدًا للامن القومي المصري، مشيرة إلى انها انتشرت والحصول على الاطفال من خلالها سهل.
وخلال الحلقة استضافت وهبة، سيدة تُدعى صباح وكادت تبيع طفلتها على الهواء بسبب وضعها المادي والصعوبات التي تعيش فيها لولا تدخل البرنامج وإقناعها بعدم بيعه.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37306 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
ياليل خبرني[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب كيف يتم تسجيلهم ؟ وهل هو قانوني ؟
همس~[ عدد التعليقات: 826 ] نشر منذ 26 دقيقة
حتى الحيوانه تهتم ب اطفالها عكس بعض الامهات ؛؛
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ~
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22154 ] نشر منذ 17 دقيقة
بيع وشرى
مافيها شي🤗🤗🤗