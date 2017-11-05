” المملكة القابضة ” تأكد استمرار أعمال الشركة

نايف السالم(صدى):

أعلنت شركة المملكة القابضة، أنها مستمرة في نشاطها التجاري كالمعتاد، في خدمة مصالح مساهميها وكل من له مصلحة بها‎.‎

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الأحد، إن الرئيس التنفيذي؛ تلقى تأكيد دعمٍ من حكومة خادم الحرمين الشريفين لشركة المملكة القابضة، فيما ستعلن عن أي تطورات جوهرية في حينه، مؤكدة أن ما تم تداولها إعلاميًا عن أحداث أمس السبت، والمتعلقة برئيس مجلس الإدارة الأمير الوليد بن طلال، لا يأثر علي عملها.