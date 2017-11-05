” المملكة القابضة ” تأكد استمرار أعمال الشركة
أعلنت شركة المملكة القابضة، أنها مستمرة في نشاطها التجاري كالمعتاد، في خدمة مصالح مساهميها وكل من له مصلحة بها.
وقالت الشركة في بيان لها اليوم الأحد، إن الرئيس التنفيذي؛ تلقى تأكيد دعمٍ من حكومة خادم الحرمين الشريفين لشركة المملكة القابضة، فيما ستعلن عن أي تطورات جوهرية في حينه، مؤكدة أن ما تم تداولها إعلاميًا عن أحداث أمس السبت، والمتعلقة برئيس مجلس الإدارة الأمير الوليد بن طلال، لا يأثر علي عملها.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37306 ] نشر منذ 1 ساعة
ياماشي درب الزلق .. راح تزحلق ,,
,, حتى لو افتكرت ,, ان لن يقدر عليك أحد ,,