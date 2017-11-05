رئيس الفيصلي: لدينا عدد كبير من المحترفين المحليين

نواف السالم(صدى):

قال فهد المدلج، رئيس نادي الفيصلي، إن الفريق طموحه أن يكون بين الأربع الكبار في نهاية الدوري، ولكن هناك بعض الإمكانيات التي تنقص الفريق مثل الأمور المادية والجماهيرية والإعلامية.

وأضاف ” المدلج ” أنه سعيد بفوز فريقه أمام أحد ( 3-1 ) في الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وأشار رئيس الفيصلي إلى أنه سيتم تغيير اللاعب الروماني اكسنتي، و الموزمبيقي تنداي ندورو، بينما سيستمر الـ4 الباقون وذلك حسب تقرير المدرب الفني، وبإذن الله نوفق بتسجيل لاعبين أفضل.

وأوضح ” المدلج ” بدأنا البحث عن إضافة لاعب من المواليد لقائمة الفريق بالشتوية، ولكن مع الأخذ بالاعتبار أن لدينا عدد كبير من المحترفين السعوديين والذين يقدمون مستويات مميزة أكثر من المحترفين الأجانب.

جدير بالذكر أن الفيصلي بعد فوزه على أحد، صعد إلى المركز الثالث بترتيب الدوري السعودي للمحترفين بفارق 4 نقاط عن المتصدر الأهلي.