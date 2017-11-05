وصول بوجاتي شيرون للولايات المتحدة باللونين الأسود والأزرق

عادل الحربي(صدى):

وصل للولايات المتحدة مؤخراً, نموذج بوجاتي شيرون باللونين الأسود والأزرق ، وتم شراءه من قبل معرض St. Louis Motorcars وتعتبر شيرون واحدة من أكثر السيارات المثيرة في العالم وخاصة هذه النسخة التي تحمل لونين مختلفين.

وبينما تحمل نسخ شيرون عديدة لونين خارجيين فهم في الغالب يحملون لون في الأمام وآخر في الخلف ولكن هذه النسخة هنا حملت جسم أسود في أغلبه مع لمسات زرقاء في شبكة التهوية والصادم الأمامي وأجزاء جانبية والصادم الخلفي مع عجلات زرقاء كذلك ومقصورة السيارة الداخلية تأتي رائعة الجمال كذلك مثل كل جزء في السيارة وتحمل جلد أسود أو من ألياف الكربون مع لمسات من الألومنيوم وتطريز رمادي