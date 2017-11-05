دراسة تجديد عقد ” عساف ” لإبقائه ضمن كتيبة النمور

ماجد محمد(صدى):

ترددت أنباء عن دراسة إدارة فريق الإتحاد تجديد عقد حارس فريق كرة القدم الأول عساف القرني لإبقائه ضمن كتيبة النمور لموسمين آخرين.

وعقد ” القرني ” ينتهي في ختام الموسم الرياضي الحالي، حيث سيدخل في الفترة الحرة مطلع شهر يناير القادم، وتسعى إدارة العميد لسد الطريق على الأندية الراغبة بخدمات اللاعب لاسيما بعد المستويات المميزة التي يقدمها في صفوف الفريق.

وكان حارس الإتحاد، قد تألق في المباراة الأخيرة أمام الفتح ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري المحترفين السعودي التي انتهت لمصلحة الاتحاد بهدفين مقابل هدف. وساهم من خلالها القرني بعد تصديه لضربة جزائية للفتح بجانب إنقاذ شباك فريقه من هدفين محققين.

يذكر أن الاتحاد أعلن تعاقده مع عساف القرني في 23 يناير 2015م إبان رئاسة إبراهيم البلوي بعد انتهاء علاقته مع ناديه الأصلي الوحدة، وذلك لمدة 3 سنوات، وتعد تلك الصفقة من أهم التعاقدات المحلية التي أجراها النادي الجداوي في السنوات الأخيرة نظراً للإمكانيات الكبيرة، والخبرة العالية التي يمتلكها اللاعب.