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مصر.. تجديد حبس ابنة ” القرضاوي ” في قضية تمويل الجماعة الإرهابية

مصر.. تجديد حبس ابنة ” القرضاوي ” في قضية تمويل الجماعة الإرهابية
القاهرة(صدى):

جددت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، حبس علا القرضاوي ابنة يوسف القرضاوي، مهندس الإفتاء للجماعة الإرهابية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، للمرة الثانية، لاتهامها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر دون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 37289 ] نشر منذ 24 دقيقة

ادبوا الإرهابيه ابنة الإرهابي السفاح ,,

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