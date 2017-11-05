وكيل مدرسة يعفو طالبيْن من 70 جلدة بعدما اعتديا عليه في جدة

علي القحطاني(صدى):

بادر ناصر بن صالح المعبدي؛ وكيل إحدى المدارس الثانوية الأهلية بجدة، بالتنازل عن طالبيْن اعتديا عليه قبل نحو عاميْن، وسبّبا له كدمات نُقل على إثرها إلى مستشفى الملك فهد بجدة، بعد صدور الحكم بالجدل 70 جلدة والسجن لمدة 10 أيام.

وكان الحكم الشرعي قد صدر بالجلد 70 جلدة على دفعتيْن، والسجن لمدة 10 أيام وحرمانهما الدراسة لمدة عام دراسي، وبعد تنفيذ حكم الجلد لهما داخل المدرسة، الشهر الماضي، وعند حضورهما اليوم مع اللجنة، قال ” المعبدي “: إنه بادر بالعفو عنهما لوجه الله تعالى.

وضرب ” المعبدي “؛ بذلك أروع الأمثلة فيما يمثله أيّ معلم مخلص لدينه ثم لوطنه ولمجتمعه، وما تتحلى به هذه الفئة العظيمة التي هي من أعظم مصانع الرجال التي تنتجها مدارسنا.