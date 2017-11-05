القبض على مجموعة شباب لإقامة حفل جنسي

القاهرة(صدى):

حبست نيابة مصرية، مجموعة من الشباب والفتيات 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد القبض عليهم أثناء إقامتهم حفل جنسي راقص، وتناول المخدرات، بمنطقة العجمي بالإسكندرية.

وكان إخطارا قد وصل لمدير أمن الإسكندرية، يفيد ضبط 5 ساقطات بعد ورود معلومات عن تنظيم إحدى الحفلات داخل فيلا بالعجمي، وقيام رواد المكان بتعاطي المخدرات والمواد الكحولية وقيام الفتيات بالرقص الخليع والتحريض على الفجور.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن الضباط من القبض على 5 شباب و 5 فتيات، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبلغ 6200 جنيهًا، 600 جنيه عملة مزيفة، 20 قرصا مخدرا، و6 أقراص برشام مؤثر على الحالة النفسية، 17 قرصا ليركا 150 ملي، و20 قرص برشام ليرولين، 5 أقراص برشام نايت كالم، سيجارة حشيش، 9 أكياس بداخلة عشب يشبه نبات الفودو المخدر، و37 زجاجة بيرة مختلفة، و2 لاب توب، و9 موبايلات، وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.