يتيم يكتشف إختلاس 20 ألف ريال من حسابه البنكي ويناشد المسؤولين بالتدخل

نايف السالم(صدى):

اكتشف أحد أبناء مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام، اختلاس ما يقرب من 20 ألف ريال دون علمه، ولم يتعرف على مرتكب الواقعة.

وقال اليتيم ( ط أ)، ” نشأت في الدار لسنوات عديدة وخرجت منها في عام 1427هـ وانتقلت إلى مؤسسة إخاء في جدة وتم تسجيلي رسميا لها بعد أربع سنوات في عام 1431هـ ، وتقدمت بعدها بطلب للمؤسسة الخيرية بإخاء لطلب خطاب بنكي لمعرفة تفاصيل حسابي في البنك .

وأضاف : تفاجأت عندما وجدت أن هناك مبالغ مالية مسحوبة من حسابي كان آخرها مبلغ يقارب 20 ألف ريال دون علمي ،حيث تواصلت مع المؤسسة والتي بدورها لم تعلم أن المبالغ مسحوبة من حسابي وغير مسجلة في بيانات المؤسسة .

وتابع : رفعت إلى موسسة النقد ولم أتلقىى ردا وأجريت اتصالات متتابعة بمؤسسة إخاء ولم يفدني أي طرف أو يتولى الرد علي ، مناشدا الجهات المعنية بكشف من تسبب في التلاعب بحسابه وطال ما تدعمه به الدولة.