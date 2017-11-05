يتيم يكتشف إختلاس 20 ألف ريال من حسابه البنكي ويناشد المسؤولين بالتدخل
اكتشف أحد أبناء مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام، اختلاس ما يقرب من 20 ألف ريال دون علمه، ولم يتعرف على مرتكب الواقعة.
وقال اليتيم ( ط أ)، ” نشأت في الدار لسنوات عديدة وخرجت منها في عام 1427هـ وانتقلت إلى مؤسسة إخاء في جدة وتم تسجيلي رسميا لها بعد أربع سنوات في عام 1431هـ ، وتقدمت بعدها بطلب للمؤسسة الخيرية بإخاء لطلب خطاب بنكي لمعرفة تفاصيل حسابي في البنك .
وأضاف : تفاجأت عندما وجدت أن هناك مبالغ مالية مسحوبة من حسابي كان آخرها مبلغ يقارب 20 ألف ريال دون علمي ،حيث تواصلت مع المؤسسة والتي بدورها لم تعلم أن المبالغ مسحوبة من حسابي وغير مسجلة في بيانات المؤسسة .
وتابع : رفعت إلى موسسة النقد ولم أتلقىى ردا وأجريت اتصالات متتابعة بمؤسسة إخاء ولم يفدني أي طرف أو يتولى الرد علي ، مناشدا الجهات المعنية بكشف من تسبب في التلاعب بحسابه وطال ما تدعمه به الدولة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22143 ] نشر منذ 37 دقيقة
حسبي الله على الي نهب حق المسكين ذا
ماشفت الا هااليتيم
الي قال الله عنه
(وأما اليتيم فلاتقهر)🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22143 ] نشر منذ 36 دقيقة
عفوآ تعديل الآية
(فأما اليتيم فلا تقهر).
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37289 ] نشر منذ 34 دقيقة
هذا اكيد من شلة الفساد ,,
,, ابحث عنه وخله يصفط مع الربع ، ياخذ مكانه بينهم ,,
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11246 ] نشر منذ 30 دقيقة
طيب دامكم كشفتوهم
رجعوا لنا العلاوة باثر رجعي 😊😊
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11246 ] نشر منذ 24 دقيقة
وبعد اذنكم يعني البدلات اللي بلعتوها
رجعوها لنا بأثر رجعي 😊…وبدل الندره اللي الغيتوه رجعوه
وبدل العدوى مشوه …دخيل الله نتفتونا واحنا ماعملنا فساد 😂😂
نطالب بحقوقنا فقط