توفير وظائف للسعوديين برواتب 6100 ريال

فاطمة المالكي(صدى):

تعاونت شركة رضا للخدمات الغذائية المحدودة ماكدونالدز (المنطقة الغربية والجنوبية) بالمملكة، مع باب رزق جميل للتوظيف، لتوفير فرص عمل جديدة للشباب السعودي براتب يصل إلى 6 آلاف ريال.

وتمكنت ماكدونالدز السعودية وباب رزق جميل للتوظيف، وفق هذا التعاون، في المساهمة في توفير حاجات شركة ماكدونالدز من الشباب طالبي العمل في مجالات طاقم خدمة ومدراء تحت التدريب حيث تتراوح رواتب هذه الوظائف بين 5000 إلى 6100 ريال شهرياً، مع تقديم جميع الحوافر والبرامج التطويرية للموظفين.

وتقدم للشواغر الوظيفية المطروحة في ماكدونالدز السعودية، أكثر من 120 شاب سعودي من بين خريجين ثانوي وحاملي شهادة البكالوريوس، حيث بدأت الشركة فعليا في توقيع عقود المقبولين فيها بالإضافة إلى دورة تعريفية بالمهام الوظيفية لـ 45 مستفيداً.

وأوضح مدير التوظيف بشركة رضا للخدمات الغذائية المهندس سراج حلواني أن هذا التعاون مع شركة باب رزق جميل للتوظيف يأتي تأكيداً لدورنا الفاعل وجهودنا من أجل إتاحة مزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين، وذلك ضمن خططنا الهادفة إلى الارتقاء بمعدلات توطين الوظائف في كافة فروعنا وتوفير مزايا عديدة وبرامج تأهيلية وتدريبية متميّزة وحوافز مشجّعة تحقق لهم الاستقرار الوظيفي وتضمن لهم مستقبلاً واعداً.

من جهتها أكدت مدير عام أول شركة باب رزق جميل للتوظيف رولا باصمد أن هناك حماساً وإقبالاً كبيراً من الشباب السعوديين لشغل الوظائف المطروحة بماكدونالدز وهو ما يدل على وعي الشباب السعودي بضرورة الانخراط في سوق العمل في جميع المجالات وخوض التجارب المتاحة دون تردد.

وأضافت أن هذا التعاون يعكس بلا شك رغبة ماكدونالدز السعودية في توطين الفرص الوظيفية لجميع فروعهم على مستوى المملكة من خلال حرصها وسعيها المتواصل لتقديم خيارات متعددة وفرص عمل مختلفة للتفاعل مع المجتمع المحلي والمساهمة في تحقيق أهدافه.