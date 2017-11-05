ادانات واسعة لباليستي الحوثي ووصفها بالمستهجنة

القاهرة(صدى):

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ما قامت به مليشيا الحوثي المتمردة ومعاونوها من تابعي المخلوع علي عبدالله صالح في اليمن، من إطلاق صاروخ باليستي استهدف مدينة الرياض.

وأكد ” أبو الغيط ” تضامنه الكامل مع المملكة في مواجهة مثل هذه الأعمال المستهجنة.

وأدان كلاً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين و الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي و حكومة السودان ومصر والأردن بشدة استهداف الحوثي للرياض بصاروخ باليستي

معلنة تأييدهما الكامل لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها .