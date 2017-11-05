بعد تأهل الوداد المغربي.. تعرف على مباريات مونديال الأندية

نواف السالم(صدى):

تأهل أمس السبت، الوداد البيضاوي المغربي إلى كأس العالم للأندية ” الإمارات 2017 ” ، المقرر إقامتها في الفترة من 6 وحتى 16 ديسمبر المقبل، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي المصري، بفوزه في النهائي ( 2-1 ) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويبدأ الوداد مسيرته في مونديال الأندية من الجولة الثانية، بمواجهة بطل اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي (كونكاكاف)، باتشوكا المكسيكي، 9 ديسمبر المقبل.

ويلعب الفائز من مباراة الوداد وباتشوكا في نصف النهائي مع بطل أمريكا الجنوبية (غريميو البرازيلي أو لانوس الأرجنتيني).

ويفتتح صاحب الأرض الجزيرة البطولة في مواجهة بطل أوقيانوسيا، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، على أن يواجه الفائز بطل آسيا (الهلال السعودي أو أوراوا ريد الياباني).

ويشارك بطل أوروبا، ريال مدريد الإسباني، وبطل أمريكا الجنوبية، في الدور نصف النهائي كما جرت العادة، على أن يواجه ” الملكي ” الفائز من مباراة الجزيرة أو أوكلاند، مع بطل آسيا.

ويلعب النهائي في 16 ديسمبر على إستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، فيما تلعب مباراة الافتتاح على إستاد هزاع بن زايد في مدينة العين.