بالصور.. أم تقلع عن تعاطي المخدرات لهذا السبب الغريب

لندن(صدى):

ذكرت صحيفة ” ديلى ميل ” البريطانية ان سيدة أرامنتا جونسون، 31 سنة من ويلز تتعاطي الكوكايين منذ عمر الثامنة عشرة للحصول على جسد رشيق، مما جعلها مدمنة خارجة عن السيطرة فأنفقت 70 ألف جنيه إسترلينى من أموالها المدخرة ببطاقات الائتمان وميراثها على المخدرات في أربعة أشهر وذلك للإنفاق على عادة تعاطى المخدرات بمبلغ يصل إلى ثلاثة آلاف جنيه إسترليني يوميا.

وشفيت ” جونسون ” الآن بعدما شاهد طفلها البالغ من العمر ثلاث سنوات ضربها على يد شريكها بعد تدهور علاقتهما فقررت التوقف عن التعاطي.

