” هيئة الأرصاد ” تسمح بإصدار التراخيص البيئية عبر موقعها الإلكتروني

علي القحطاني(صدى):

أتاحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لجميع المستفيدين من خدماتها، من التعامل بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي للهيئة، وذلك بإصدار شهادات البيئة للمنشآت والمشروعات في المملكة.

وقال أنور النهدي, مدير عام إدارة التراخيص البيئية، إن ” النظام الإلكتروني الجديد يشكل نموذجًا إلكترونيًا للإدارة المتكاملة والنواة الأساسية فيما يتعلق بإصدار الشهادات البيئية وتنظيمها بجميع أنواعها “.

وتتيح الهيئة إصدار شهادات التأهيل البيئي لــ ” النفايات الصلبة إدارة الزيوت ” ، ” النفايات الصناعية الخطرة ” ، و ” الرماد الكربوني التقنيات البيئية “.

وأضاف ” النهدي ” أن هذا النظام إضافة إلى أنه سيوفر المعلومات اللازمة لأصحاب القرار المعنيين بمتابعة الشهادات البيئية، فإنه سيضمن تدفق المعلومات من القطاع الخاص ويُسرع من إنجاز المعاملات بشكل إلكتروني كامل.

وأوضح مدير التراخيص البيئية، أن تقديم خدمة ” إصدار التراخيص الإلكترونية ” تأتي ضمن إطار منظومة متكاملة تسعى الهيئة إلى تحقيقها بهدف الرفع من مستوى خدماتها بما يتناسب مع المرحلة المستقبلية من خلال تسهيل وتبسيط الخدمة ونقل المعلومة بأفضل الطرق التقنية المعروفة عالميًا.

جديرًا بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أطلقت مؤخرًا عددًا من الأنظمة والبرامج والتطبيقات الإلكترونية بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومة والخدمة المتعلقة بالبيئة والأرصاد، وتتمثل في البوابة الإلكترونية وبرنامج التفتيش البيئي الإلكتروني الذي سيمكن الهيئة من تفعيل دورها الرقابي ورصد المخالفات وتسجيلها إلكترونيا وتوثيقها، إضافة إلى إطلاق الهيئة لتطبيق ” أرصاد ” الذي يعد أول تطبيق خاص يقوم بعرض معلومات الطقس اللحظية في مدن المملكة بتفاصيل دقيقة.