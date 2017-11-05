تفاصيل جديدة عن غزو العراق في كتاب لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق

لندن(صدى):

” حياتي وأزمنتنا ” عنوان كتاب جديد كتبه جوردون براون، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، من المتوقع أن يشعل حالة كبيرة من الجدل في الأوساط السياسية البريطانية، حيث يتعرض لدوافع تقف وراء قرار لندن المشاركة في غزو العراق.

وقال ” براون ” ، الذي كان يتولى إبان غزو العراق في العام 2003 منصب وزير المالية وخلف توني بلير في مقعد رئيس الحكومة العام 2007، إن “التقرير الاستخباراتي السري الأمريكي بشأن مزاعم عن وجود أسلحة الدمار الشامل في قبضة نظام صدام حسين لم يسلم أبدا للحكومة البريطانية”، مشيرا إلى أنه لو حدث ذلك، لتطورت الأوضاع لاحقا حسب سيناريو آخر.

واتهم رئيس الوزراء الأسبق في كتابه الولايات المتحدة بتوريط الحكومة البريطانية عن طريق الخداع في المشاركة بالعملية.

وأوضح أن البنتاجون كان على علم بأن بغداد لا تملك أسلحة الدمار الشامل ولم يبلغ لندن بذلك، مستنتجًا أنه في ظل هذه المعطيات فلا يمكن اعتبار التدخل العسكري الوسيلة الأخيرة أو الرد المناسب.

وأضاف ” براون ” أن ” بريطانيا قررت، نتيجة لهذا الخداع، الانضمام إلى العملية العسكرية قبل استنفاد الوسائل السلمية في نزع السلاح.

وزعم ” براون ” أنه بصفته وزير المالية حينئذ كان يملك الوصول الأكثر للمعطيات الاستخباراتية من أعضاء الحكومة الآخرين، غير أن جهاز الاستخبارات البريطاني ” مي-6 ” أكد له وجود أدلة ثابتة على امتلاك بغداد أسلحة الدمار الشامل.

ولفت براون إلى أن التقرير الذي أُعد من قبل البنتاجون بطلب من وزير الدفاع الأمريكي حينئذ دونالد رامسفيلد، وتسرب في العام الماضي، لا يعتمد إلا على ” أدلة ضعيفة وحتى تافهة وغير موجودة إطلاقا في النقاط الرئيسة “.

وأشار رئيس الوزراء السابق إلى أن مراجعة هذه “الأدلة”، بعد تركه مقعده، دفعته للاستنتاج “أننا جميعا ضُللنا بشأن وجود هذه الأسلحة”.

واعترف براون بأن التقرير الأمريكي يستند غالبا (بنحو 90%) إلى معلومات استخباراتية عديمة الصحة مع غياب أي أدلة مقنعة على الاتهامات الموجهة إلى بغداد، مضيفا أن رامسفيلد تجاهل ذلك، بالرغم من معرفته أن العراق لم يملك أسلحة الدمار الشامل والصواريخ بعيدة المدى، وحتى لم يكن قادرا على إنتاجها في هذه المرحلة.

وذكر رئيس الوزراء البريطاني السابق أن نشر هذه ” الأدلة ” كان سيسفر عن تطور الأوضاع بطريقة مختلفة تماما، مضيفا في الوقت نفسه أن رفض سلطات صدام حسين تنفيذ القرارات الدولية يشكل مبررا لاتخاذ خطوات دولية ضدها.

وقال ” براون “: ” من المستغرب أن أحدا في الحكومة البريطانية لم يشاهد هذا التقرير”، ونقل عن التقرير نصه: ” حاولنا تقييم الأمر الذي يبقى مجهولا، ويتراوح مدى معرفتنا في الأنحاء المختلفة من موضوع أسلحة الدمار الشامل العراقية بين 0 و75% “.

واستطرد ” براون ” إنه كان يخطط لسحب القوات البريطانية من العراق عند توليه منصب رئيس الحكومة في العام 2007، قبل انسحاب القوات الأمريكية، غير أنه تراجع عن هذا القرار حتى عام 2009 لعدم إظهار التناقضات بين سياساته وتلك التي كان ينتهجها سلفه توني بلير.