وصفة جديدة للتخلص من الشعر الزائد بدون أضرار

متابعات(صدى):

أمر إزالة الشعر من الأمور الهامة التي يجب على جميع النساء والفتيات القيام بها، ولا بد من اختيار وسيلة تعمل على إزالة الشعر من دون التعرض للأضرار التي تتركها الوسائل الأخرى مثل اسمرار الجلد، ظهور البقع الداكنة، البثور ونمو الشعر تحت الجلد.

وفيما يلي طريقة ستجعلك تنسين إزالة الشعر نهائيا، وذلك عبر استعمال أقراص الفحم مع ملعقة من خل التفاح.

الطريقة:

• احضري وعاءً وضعي فيه عددًا من الأقراص التي تكفي لإزالة الشعر وضعي على كل قرص ملعقة من خل التفاح.

• أذيبي الأقراص جيدا.

• قومي بإزالة الشعر من الجذور ويفضل باستعمال الحلاوة أو الشمع.

• قومي بوضع الخليط التي قمت بإذابته من قبل في المنطقة التي نزعت الشعر منها.

• كرري الوصفة لمدة 6 أيام.

• كرري عملية إزالة الشعر بعد أسبوعين والقيام بنفس الخطوات السابقة، ولن تشاهدي الشعر مجددا نهائيا لشهرين على الأقل.