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وصفة جديدة للتخلص من الشعر الزائد بدون أضرار

وصفة جديدة للتخلص من الشعر الزائد بدون أضرار
متابعات(صدى):

أمر إزالة الشعر من الأمور الهامة التي يجب على جميع النساء والفتيات القيام بها، ولا بد من اختيار وسيلة تعمل على إزالة الشعر من دون التعرض للأضرار التي تتركها الوسائل الأخرى مثل اسمرار الجلد، ظهور البقع الداكنة، البثور ونمو الشعر تحت الجلد.

وفيما يلي طريقة ستجعلك تنسين إزالة الشعر نهائيا، وذلك عبر استعمال أقراص الفحم مع ملعقة من خل التفاح.

الطريقة:

• احضري وعاءً وضعي فيه عددًا من الأقراص التي تكفي لإزالة الشعر وضعي على كل قرص ملعقة من خل التفاح.

• أذيبي الأقراص جيدا.

• قومي بإزالة الشعر من الجذور ويفضل باستعمال الحلاوة أو الشمع.

• قومي بوضع الخليط التي قمت بإذابته من قبل في المنطقة التي نزعت الشعر منها.

• كرري الوصفة لمدة 6 أيام.

• كرري عملية إزالة الشعر بعد أسبوعين والقيام بنفس الخطوات السابقة، ولن تشاهدي الشعر مجددا نهائيا لشهرين على الأقل.


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13 تعليق

[ عدد التعليقات: 5744 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههه ماخلو شي يا دنو❤ غير مستغرب😊😂😂

[ عدد التعليقات: 10948 ] نشر منذ 56 دقيقة

اتركوكم من البربسه وهاكم الطريقه البسيطه جدااااا جدااااا

ألطريقه ماتاخذ ثلاث دقايق منك فقط

جب موس ابوريالين وأحلق اللي تبي من جسمك بس بشرط
لاااااازم تكون المنطقه اللي بتحلق فيها ناااااشفه ولا فيها ماء
لان الماء على الموس او على الشعر يعيق الحلاقه، صدقوني هذي طريقتي
بالحلاقه ولا تستغرق ثلاث دقايق ، وفوق هذا مافي حساسيه ولاشي

جربوها وشوفو الفرق بينها وبين غيرها من الطرق
لا وقت ولا حساسيه ولا تعب

ان شاء الله المرّه هذي افدتكم جميعا 🤗🤗🤗

[ عدد التعليقات: 10948 ] نشر منذ 37 دقيقة

ياحبكن للخساير
لاش نصح ينفع فيكن ولا خبره

ابك جربوا مره وحده وتعيّنوا النتائج الفتاكه ورأس مالها ريالين او ثلاثه
مهو ثلاثة الألف

[ عدد التعليقات: 11246 ] نشر منذ 28 دقيقة

لا مافيه ٣٠٠٠ الاف
ديرتنا فيها بركه فل بودي 👈٦٠٠ ريال
اللهم اكفنا شر الحاسدين الفاسدين والجشعين
وادم علينا نعمك 😊

[ عدد التعليقات: 1401 ] نشر منذ 27 دقيقة

ههههه م انت صاحي ي برق الموس فقط للرجال
اما النساء ليزر فقط اانعم واظن المبلغ اكثر من ثلاته الاف 😜

[ عدد التعليقات: 10948 ] نشر منذ 15 دقيقة

٦٠٠ يعني تجيب لتس ٣٠٠ موس
٣٠٠ تقسم ١٠ يعني ٣٠ حلقه ، لو افترضنا كل عشرة ايام مره

يعني سنه كااامله
اما الليزر ماعرفه ولا ادري كم يوم يحتاج للظهور مره ثانيه
ممكن شهر ويطلع

بعدين الليزر مايصلح مطلقننننن مطلقننننن ، مغير تبطحون عند هالفلبينيات
ويقلبونكم يمين ويسار وهذا كلام مايصلح بتاتننن 😘

[ عدد التعليقات: 15250 ] نشر منذ 13 دقيقة

لا امول اعرف مراكز والله فخمه ومضمونه عندهم بحدود 700 😊

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