وصفة جديدة للتخلص من الشعر الزائد بدون أضرار
أمر إزالة الشعر من الأمور الهامة التي يجب على جميع النساء والفتيات القيام بها، ولا بد من اختيار وسيلة تعمل على إزالة الشعر من دون التعرض للأضرار التي تتركها الوسائل الأخرى مثل اسمرار الجلد، ظهور البقع الداكنة، البثور ونمو الشعر تحت الجلد.
وفيما يلي طريقة ستجعلك تنسين إزالة الشعر نهائيا، وذلك عبر استعمال أقراص الفحم مع ملعقة من خل التفاح.
الطريقة:
• احضري وعاءً وضعي فيه عددًا من الأقراص التي تكفي لإزالة الشعر وضعي على كل قرص ملعقة من خل التفاح.
• أذيبي الأقراص جيدا.
• قومي بإزالة الشعر من الجذور ويفضل باستعمال الحلاوة أو الشمع.
• قومي بوضع الخليط التي قمت بإذابته من قبل في المنطقة التي نزعت الشعر منها.
• كرري الوصفة لمدة 6 أيام.
• كرري عملية إزالة الشعر بعد أسبوعين والقيام بنفس الخطوات السابقة، ولن تشاهدي الشعر مجددا نهائيا لشهرين على الأقل.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5744 ] نشر منذ 1 ساعة
حلو ان كان صدق😁😊
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15250 ] نشر منذ 1 ساعة
فحم 😆
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5744 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههه ماخلو شي يا دنو❤ غير مستغرب😊😂😂
برق[ عدد التعليقات: 10948 ] نشر منذ 56 دقيقة
اتركوكم من البربسه وهاكم الطريقه البسيطه جدااااا جدااااا
ألطريقه ماتاخذ ثلاث دقايق منك فقط
جب موس ابوريالين وأحلق اللي تبي من جسمك بس بشرط
لاااااازم تكون المنطقه اللي بتحلق فيها ناااااشفه ولا فيها ماء
لان الماء على الموس او على الشعر يعيق الحلاقه، صدقوني هذي طريقتي
بالحلاقه ولا تستغرق ثلاث دقايق ، وفوق هذا مافي حساسيه ولاشي
جربوها وشوفو الفرق بينها وبين غيرها من الطرق
لا وقت ولا حساسيه ولا تعب
ان شاء الله المرّه هذي افدتكم جميعا 🤗🤗🤗
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 5985 ] نشر منذ 46 دقيقة
الليزر هو الحل
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11246 ] نشر منذ 44 دقيقة
ليزر 👍فقط فقط
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15250 ] نشر منذ 41 دقيقة
انا اشهد يا جوجو 😅
برق[ عدد التعليقات: 10948 ] نشر منذ 37 دقيقة
ياحبكن للخساير
لاش نصح ينفع فيكن ولا خبره
ابك جربوا مره وحده وتعيّنوا النتائج الفتاكه ورأس مالها ريالين او ثلاثه
مهو ثلاثة الألف
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11246 ] نشر منذ 28 دقيقة
لا مافيه ٣٠٠٠ الاف
ديرتنا فيها بركه فل بودي 👈٦٠٠ ريال
اللهم اكفنا شر الحاسدين الفاسدين والجشعين
وادم علينا نعمك 😊
ام البنات[ عدد التعليقات: 1401 ] نشر منذ 27 دقيقة
ههههه م انت صاحي ي برق الموس فقط للرجال
اما النساء ليزر فقط اانعم واظن المبلغ اكثر من ثلاته الاف 😜
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11246 ] نشر منذ 20 دقيقة
ام البنات
في الرياض الليزر يكلف ٤٥٠٠ وبعد الخصم ٣٠٠٠ 😂😂😂 كثر خيرهم والله تعبوا حالهم
برق[ عدد التعليقات: 10948 ] نشر منذ 15 دقيقة
٦٠٠ يعني تجيب لتس ٣٠٠ موس
٣٠٠ تقسم ١٠ يعني ٣٠ حلقه ، لو افترضنا كل عشرة ايام مره
يعني سنه كااامله
اما الليزر ماعرفه ولا ادري كم يوم يحتاج للظهور مره ثانيه
ممكن شهر ويطلع
بعدين الليزر مايصلح مطلقننننن مطلقننننن ، مغير تبطحون عند هالفلبينيات
ويقلبونكم يمين ويسار وهذا كلام مايصلح بتاتننن 😘
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15250 ] نشر منذ 13 دقيقة
لا امول اعرف مراكز والله فخمه ومضمونه عندهم بحدود 700 😊