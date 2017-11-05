” التقاعد ” تطالب الجهات الحكومية بإنجاز معاملات منسوبيها

علي القحطاني(صدى):

طالبت المؤسسة العامة للتقاعد الجهات الحكومية بسرعة إنجاز معاملات الإحالة الخاصة بمنسوبيها ممن سيحالون للتقاعد خلال العام 1439هـ.

وقال المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد بن عبدالله الصالح أن المؤسسة تعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية لإنجاز إعداد بيان الخدمة لمن سيحالون للتقاعد لبلوغهم السن النظامية قبل ستة أشهر، وإرساله إلى الجهات المختصة سواء وزارة الخدمة المدنية أو الأجهزة المعنية في القطاعات العسكرية التي تقوم بدورها بتدقيقه وإرساله للمؤسسة وفق الضوابط المحددة لذلك.