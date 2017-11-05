تعليق جرس إنذار بكلية للبنات في تثليث يثير حالة من الهلع

محمد بن طحيطح(صدى):

تسبب تعليق جرس إنذار بكلية العلوم والآداب للبنات، بمحافظة تثليث، اليوم الأحد، في حالة من الهلع والخوف لدى الكثير من الطالبات، كما عدد منهن بالإغماء.

وبدورها باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة تثليث بلاغًا بعد تعليق جرس الإنذار، مما أربك الطالبات وتسبب بذعر وخوف لديهن، أدى إلى حالات إغماء، فيما لم يتعرّض أحد بسوء جراء عملية الإخلاء.

وجدد الأهالي مطالبهم بوجود مخارج طوارئ وصيانة للمبنى بشكل مستمر، والحرص على إجراء تجارب فرضية وتوعية الطالبات بشكل أفضل.