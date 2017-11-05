مصر .. فتح مقبرة ” اللعنات ” بعد ربع قرن

القاهرة(صدى):

أعلنت وزارة الآثار المصرية فتح مقبرة العمال الذين شاركوا في بناء الهرم الأكبر في الجيزة أمام الزوار بعد 30 عاما من إغلاقها للقيام بأعمال تطوير وترميم .

ويعود تاريخ المنطقة الأثرية إلى 4500 عام وتقع في الجبل القبلي على مقربة من الجبل القبلي والغريب أعتقاد علماء الآثارأن المشرف على العمل بالمقبرة قد وزع داخلها ” اللعنات ” لحماية الموتى من لصوص المقابر .

وكان كتب عالم الآثار الشهير زاهي حواس في أحد مؤلفاته إن مقابر بناة الهرم الأكبر في الجيزة احتوت على التحذير التالي: ” كل الناس الذين يدخلون هذا القبر ويمارسون شرا، ويقومون بتدميره، ستكون التماسيح ضدهم في الماء، والثعابين ضدهم على الأرض ” .