” الصحة ” تحذر المسافرين من وباء طاعون في بعض البلاد

عادل الحربي(صدى):

حذرت وزارة الصحة المواطنين من السفر إلى جمهورية مدغشقر وجزر المحيط الهندي ” جزر السيشل وموريشيوس ” بسبب انتشار وباء الطاعون.

وقالت الوزارة عبر تغريدة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” أنه على المواطنين الموجودين بتلك المناطق باتباع تعليمات مهمة، بينها استخدام طارد الباعوض، للوقاية من لدغات البراغيث الناقلة لبكتيريا الطاعون، وتجنب الاتصال المباشر مع الحيوانات المريضة أو الميتة، أو المرضى وخصوصاً من يُشتبه بإصابتهم بالالتهابات الرئوية، وتجنب الأماكن المزدحمة .