بالصور..إنقاذ شخصين علقت سيارتهما بالرمال في البطحاء

خالد الضبيبي(صدى):

أنقذ رجال حرس الحدود بقطاع البطحاء بالمنطقة الشرقية، مساء أول أمس الجمعة، شخصَين علقت سيارتهما بالرمال.

وتلقت قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية بلاغا من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع البطحاء يفيد برصد نداء استغاثة لشخصين علقت سيارتهما بالرمال في الربع الخالي.

وتواصلت القيادة مع الشخصين من قبل عمليات البطحاء على رقم الهاتف الذي صدر منه نداء الاستغاثة وتحديد موقعهما، وتكليف فرق البحث والإنقاذ للموقع، وبفضل من الله تم العثور عليهما، حيث تبين أنهما مواطنان في العقد الثالث والعقد الرابع من العمر، وتم تقديم المساعدة لهما وهما بصحة جيدة ”.