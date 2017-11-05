طلاب مدارس الرياض يؤدون صلاة الاستسقاء.. غدًا

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

إنفاذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم غدٍ (الإثنين الموافق 17 من شهر صفر 1439هـ حسب تقويم أم القرى)، فقد وجه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض المكلّف، الأستاذ عبدالله بن سعد الغنام جميع المدارس بأداء الصلاة فيها، وبحضور جميع الطلاب والمعلمين وتكليف أحد المعلمين بإمامة الطلاب وتجهيز المصلى لذلك .

وبين الغنام إلى أهمية أن يدرك الطلاب اللجوء إلى الله في كل الأحوال، وغرس هذا المفهوم في نفوسهم ليصبح سلوكًا دائمًا في حال الرخاء والشدة، مضيفا أن ذلك يأتي تأسيًا واتباعًا لسنة المصطفى- عليه أفضل الصلاة والسلام- عند الجدب وتأخر نزول المطر أملا في طلب المزيد من الجواد الكريم.

ودعا ” الغنّام ” الله أن يغيث البلاد والعباد وأن ينشر رحمته في أرجاء بلادنا العزيزة.