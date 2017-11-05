دراسة: هذه الطرق تزيد الرغبة بالعلاقة الحميمية عند المرأة

أماني الغامدي(صدى):

كشفت دراسة حديثة انه هناك أسباب متعدّدة لضعف الرغبة الجنسيّة لدى المرأة، منها الملل الزوجيّ، الاكتئاب، الحمل والرضاعة، الاضطرابات الهرمونيّة، زيادة الوزن، أو بعض العقاقير التي تؤثّر سلباً على الرغبة في ممارسة العلاقة الحميمية.

يؤكّد الأطبّاء أنّ ضعف الرغبة الجنسيّة ليس له علاقة بمشاعر المرأة تجاه شريكها، فقد تفقد رغبتها في العلاقة الحميمية رغم حبّها لشريكها؛ بعض الحالات تتطلّب استشارة طبيّة، وقد يصل الأمر إلى تناول بعض العقاقير أو حتى التوقّف عن تناول أخرى، ولكن بعيداً عن زيارة الطبيب هناك طرق بسيطة يمكن أن تساعد المرأة على زيادة الرغبة الجنسيّة لديها.

1-البيض

يساعد البيض على تحقيق توازن الهرمونات وتقليل الشعور بالضغط العصبيّ، وذلك لاحتوائه على فيتامين B، كما أنّه مصدر هامّ للبروتين الذي يحافظ على صحّة العضلات ويساعد المرأة على التجاوب خلال العلاقة الحميمة، فضلاً عن تعزيزه لهرمون الأنوثة المسؤول عن الرغبة الجنسيّة.

2- ابحثي عن طرق تحفّز الأدرينالين

هذه المادّة مسؤولة عن الإثارة في الجسم بكلّ أشكالها، وعندما تفرز تزيد الرغبة الجنسيّة من دون أن تشعري، فإذا شعرت المرأة ببرودة تجاه العلاقة الحميمة، فربّما تحفّزها على الممارسة تجربة أو مغامرة مثيرة بعيدة عن الجنس تماماً.

3- اليوغا والتأمل

لن يقبل أيّ شخص على ممارسة العلاقة الحميمة إذا كان يشعر بضغط عصبيّ، فجلسات اليوغا والتأمل تساعد المرأة كثيراً في التخلّص من هذا الضغط ومن ثمّ تزيد لديها الرغبة في الاسترخاء وممارسة العلاقة الحميمة.

4- الأفوكادو

يعدّ الأفوكادو محفّزاً طبيعيّاً لممارسة العلاقة الحميمة، ويرجع ذلك إلى احتوائه على نسبة وفيرة من فيتامين B6 المسؤول عن إفراز هرمون التستوستيرون.