” الملك يحارب الفساد ” يزلزل تويتر.. ومغردون: ليلة سوداء على الفاسدين

نايف السالم(صدى):

دشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وسما بعنوان: ” #الملك_يحارب_االفساد ” والذي تصدر ولا زال يتصدر قائمة ترند تويتر العالمية، حيث علق مئات الآلاف علي الوسم، معبرين عن ثقتهم وشكرهم للملك سلمان بن عبدالعزيز، في حربه ضد الفساد والفاسدين في المملكة.

وشهد الهاشتاق الآلاف من التغريدات ومنها ما كتبه الإعلامي منصور الخميس، على الحملة التى تشنها المملكة ضد الفاسدين، قائلا: “اليوم ينام المواطن الصالح قرير العين ويبقى الفاسد يترقب استدعائه للتحقيق … نريده وطنا للصالحين .. شدوا حيلكم “.

وفي السياق نفسه، علقت الإعلامية والكاتبة، الدكتورة إيمان الحمود، علي الحملة التى تشنها المملكة ضد الفاسدين، قائلة: “هؤلاء هم من سرقوا أحلامكم .. وليس الوافدون.

وغرد د.أحمد العامري قائلا ‏عندما تصرح الدولة انه لا مكان للفساد في المملكة العربية السعودية، فإنها تعني ما تقول، وقال آخر: إنها ليلة سوداء على كل الفاسدين.

وكان خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمر ملكي بتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.