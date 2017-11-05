” ترامب ” يتهم إيران بقصف المملكة من اليمن
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أثناء زيارته لليابان ضمن جولة آسيوية، أنه يَعتبر ” إيران مذنبةً بشن قصف صاروخي من اليمن باتجاه السعودية ” .
وأضاف ” ترامب ” أن ” إيران مسؤولة عن الصواريخ التي توجهها ميليشيات الحوثي والمخلوع من الأراضي اليمنية إلى الأراضي السعودية ” .
وكانت قوات الدفاع الجوي السعودي أعلنت البارحة تدمير صاروخ باليستي أُطلق بطريقة عشوائية وعبثية من اليمن باتجاه العاصمة الرياض.
وتم تدميره بعد اعتراضه من سرايا ” البيتريوت ” ، وتناثرت شظايا التدمير بمنطقة غير مأهولة شرق مطار الملك خالد الدولي، ولم يكن هناك أي أضرار بشرية أو مادية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37289 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلامك مضبوط ,,
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1547 ] نشر منذ 1 ساعة
هذولا جبنا مايواجهون
واستعملوا الحمير ضد العرب
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1547 ] نشر منذ 1 ساعة
اذا الشعب اليمني ماتحرك ضدهم اذناب ايران وجزمهم
وهم اقلية فدكوهم فوق روسهم جميع لابوهم لابوالكلب