” ترامب ” يتهم إيران بقصف المملكة من اليمن

نايف السالم(صدى):

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أثناء زيارته لليابان ضمن جولة آسيوية، أنه يَعتبر ” إيران مذنبةً بشن قصف صاروخي من اليمن باتجاه السعودية ” .

وأضاف ” ترامب ” أن ” إيران مسؤولة عن الصواريخ التي توجهها ميليشيات الحوثي والمخلوع من الأراضي اليمنية إلى الأراضي السعودية ” .

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودي أعلنت البارحة تدمير صاروخ باليستي أُطلق بطريقة عشوائية وعبثية من اليمن باتجاه العاصمة الرياض.

وتم تدميره بعد اعتراضه من سرايا ” البيتريوت ” ، وتناثرت شظايا التدمير بمنطقة غير مأهولة شرق مطار الملك خالد الدولي، ولم يكن هناك أي أضرار بشرية أو مادية.