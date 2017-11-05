بالفيديو .. شاب يختبر صلابة آيفون x بطريقة غريبة

واشنطن(صدى):

كشفت مصادر أن شاب أمريكي دعى 20 شخصاً لألقاء جهاز آيفون X على الأرض بعدما قام هو أولاً بذلك على بعد مسافة 7 أمتار في الهواء وتركه يسقط على الأرض في طابورأمام أحد محلات ” آبل ” .

وقالت المصادر أن تكلفة الجهاز تبلغ 999 دولاراً ولكن قرر الشاب أن يختبر صلابة فقام بإلقائه عدة مرات في الهواء، وتركه يسقط على الأرض، قبل أن يكشف لمشاهديه أنه لم يتعرض لأي كسور أو أعطال .

وبدأت ” آبل ” أول أمس بيع هاتفها الجديد آيفون X، وسط تزاحم شديد أمام فروع البيع؛ من أجل الحصول على نسخة من الجهاز.