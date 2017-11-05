مقرات إقامة صلاة الاستسقاء بالجوف.. غدًا

سهو الهشال(صدى):

صرح فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجلال مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الجوف بأنه إشارة إلى الأمر السامي الكريم سوف تقام صلاة الاستسقاء في منطقة الجوف غدًا الإثنين في الجوامع التالية :

في مدينه سكاكا

جامع خادم الحرمين الشريفين

جامع الشيخ فيصل

جامع سلطانه

جامع المعاقله

جامع العقل

جامع خوعاء

جامع قصر الامير

جامع ابو ايوب الانصاري

جامع الضلع

جامع عمر بن عبدالعزيز

جامع ابن عثيمين

ومحافظه دومه الجندل

جامع الدريويش – محافظه دومه الجندل

جامع الامام احمد بن حنبل – مركز الرديفه

جامع الامام مالك – مركز الرديفه

جامع ابن باز – مركز الاضارع

جامع ابو بكر الصديق – مركز اصفان

جامع ابن تيميه – مركز ابو عجرم

جامع حسان بن ثابت – مركز الشقيق

وفي محافظه طبرجل

جامع الايمان – محافظه طبرجل

جامع الفاروق – النبك ابو قصر

جامع سعد بن ابي وقاص – الفياض

جامع عبدالله بن عمر بن الخطاب- النباج

جامع عمر بن الخطاب – ميقوع

جامع الحسين بن علي – صديع

وفي محافظه القريات

جامع خادم الحرمين الشريفين – المحافظه

جامع حمزه بن عبدالمطلب – الحديثه

جامع غطي – غطي

جامع جماجم – جماجم

جامع العيساويه – العيساويه

جامع التوحيد – العقيله

جامع الناصفه – الناصفه

جامع قليب خضر – قليب خضر

جامع اثره – اثره

وفي مركز صوير

جامع شهاب – صوير

جامع الملك عبدالعزيز – زلوم

جامع خالد بن الوليد – هديب

جامع الرفيعه – الرفيعه

جامع الشويحطيه – الشويحطيه

جامع طلعه عمار – طلعه عمار

جامع هدبان – هدبان

وأضاف الشيخ عبيد بن عبد الله الجلال، أنها ستقام في مدينه سكاكا ومحافظه دومه الجندل ومركز صوير في تمام الساعة ( ٧.٠٠ ) وفي محافظه القريات ومحافظه طبرجل في تمام الساعه ( ٧.٥ )، كما سأل الله أن يغيث البلاد والعباد وان يتقبل من الجميع.