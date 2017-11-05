حفيد حسن البنا يواجه تهمة اغتصاب طالبات مدرسة في سويسرا

سويسرا(صدى):

تورط حفيد مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية حسن البنا، والذي يحمل الجنسية السويسرية طارق رمضان، في اغتصاب وتحرش وإقامة علاقات جنسية مع قاصرات، من بين طالباته عندما كان مدرساً للفرنسية في إحدى مدارس جنيف السويسرية بين 1980 و1990.

وعرضت صحيف سويسرية شهادات أربع من طالبات سابقات تعرضن “ للتحرش أو الاغتصاب، وإقامة علاقة جنسية معه برضائهن حينا، وغصبا أحيانا أخرى، ولكن في جميع الحالات تعرضن للعنف والإهانة، فضلاً عن الاغتصاب قانوناً بما أن ثلاث من أصل أربع طالبات سابقات، لم تتجاوز أعمارهن 18 سنة، في تاريخ الأحداث.

ورغم أن هذه الشهادات، لن تسمح بمقاضاة طارق رمضان، بسبب التقادم، وسقوط الدعوى بفعل الزمن، إلا أنها تكشف على الأقل، هوس رمضان الجنسي، وتوسعه ليشمل طالبات لم تتجاوز أعمارهن يومها، 14 و15، بما أن سن الرشد الجنسي في سويسرا، هو 16 سنة.

اعتمد طارق رمضان للإيقاع بهن، التقرب والإغواء، قبل اعتماد العنف المادي والمعنوي، إذا رفضن أو تمنعن، أو هددن بفضحه.

وحسب إحدى الطالبات السابقات، أجبرها طارق رمضان على الرضوخ له ولرغباته الجنسية، بعد تهديدها قبل اللجوء إلى ابتزازها وتهديدها بالتأثير على نتائجها الدراسية، ومستقبلها الاجتماعي بشكل عام.