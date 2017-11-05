بالصور.. الأمير خالد بن عياف بعد تعيينه وزيرًا للحرس لوطني: وسام شرف واعتزاز

عادل الحربي(صدى):

قال صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن، بمناسبة الثقة الملكية الكريمة بتعيينه وزيراً للحرس الوطني، إن ” هذه الثقة وسام شرف واعتزاز، ودافع ــ بإذن الله ــ لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن الغالي ومواصلة التطور الذي نعيشه في كافة المجالات”.

واستقبل سموه، اليوم الأحد 16/2/1439هـ، منسوبي الوزارة مدنيين وعسكريين وجمعًا من المواطنين الذين قدموا له التهنئته بمناسبة الثقة الملكية الكريمة بتعيينه وزيراً للحرس الوطني.

وأضاف وزير الحرس الوطني: أن ” خدمة الوطن شرف عظيم ومسؤولية جسيمة سائلاً الله عز وجل العون على تحمل هذه الأمانة التي أوكلت إليه، وثمن سموه ما تحظى به وزارة الحرس الوطني من اهتمام كريم من لدن القيادة الرشيدة “.

وبهذه المناسبة رفع سموه أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى للقوات العسكريةــ حفظه الله. سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها ورخاءها في ظل قيادتها الرشيدة.

حضر الاجتماع معالي نائب وزير الحرس الوطني الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري ومعالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بالحرس الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي ومعالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض ومعلي وكيل الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري وأمراء الأفواج ووكلائهم ، ورؤساء الهيئات العسكرية وقادة الألوية والوحدات ومدراء الإدارات والمسؤولين بالحرس الوطني من مدنيين وعسكريين.