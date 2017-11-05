الورود تتسبب في أزمة مرورية

كانبرا(صدى):

يعاني سائقي مدينة سيدني الأسترالية من مشكلة غريبة من نوعها، ففي الوقت الذي يغتنم السياح فرصة زيارة تلك المنطقة خلال فصل الخريف، لالتقاط صور ” ساحرة ” مع أشجار ” الجاكاراندا ” وورودها الأرجوانية الخلابة، غير أن السائقين يبدون انزعاجهم أكثر فأكثر من الضيوف.

فقد أدى إقبال السياح على شوارع يكثر فيها شجر ” الجاكاراندا ” إلى عرقلة تامة لحركة المرور. وهو ما دفع رئيسة مجلس محلي في شمال سيدني، أن تقول إنه بات من الصعب أن يقود الناس سياراتهم دون أن يصيبوا أحدا، ذلك أن السياح يقفون في وسط الطريق غير عابئين بحركة المرور.

وأوضحت أن الكل يعشق الشجر وجماله، لكن لا أحد يريد حصول أذى للسياح الزائرين على الطريق.

ويذكر أن الورود ذات اللون الأرجواني تزداد بشكل لافت، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، في مناطق من شمال سيدني.